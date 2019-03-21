شاهد..والدة شيرين رضا في شبابها

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة نادرة لوالدتها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وهنأت شيرين والدتها بمناسبة عيد الأم قائلة:"عيد أم سعيد أمي الجميلة"، ولاحظ متابعيها الشبه الكبير بينها وبين والدتها. ولاحظ متابعيها الشبه الكبير بينها وبين والدتها. يذكر أن آخر أعمال شيرين السنمائية من خلال فيلم "الضيف" الذي تم عرضه صالات السينما في شهر يناير الماضي،وشاركها البطولة الفنان خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض، الفيلم من تأليف:إبراهيم عيسى، إخراج:هادي الباجوري.

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