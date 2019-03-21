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بالصور .. عرض " يوم الدين" بنادي سينما أوبرا دمنهور وسط حضور كثيف

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عرض نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل بالتعاون مع دار الأوبرا الفيلم الروائى "يوم الدين" للمخرج "أبو بكر شوقى" وهو بطولة راضى جمال وأحمد عبد الحفيظ.

وتدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه ما

زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يوماً. بعد وفاة زوجته، يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثاً عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته
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أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء. الفيلم حاصل على جائزة "Francois Chalais"، على هامش فعاليات كان السينمائي .

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوه أدارها الناقد السينمائى "أحمد النبوى" لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور تقام شهرياً والحضور مجاني للجمهور ولجميع المهتمين بالسينما.

 

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