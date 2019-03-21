عرض نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل بالتعاون مع دار الأوبرا الفيلم الروائى "يوم الدين" للمخرج "أبو بكر شوقى" وهو بطولة راضى جمال وأحمد عبد الحفيظ.
وتدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه مازال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يوماً. بعد وفاة زوجته، يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثاً عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته
وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوه أدارها الناقد السينمائى "أحمد النبوى" لمناقشة الفيلم مع الجمهور.
يذكر أن فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور تقام شهرياً والحضور مجاني للجمهور ولجميع المهتمين بالسينما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. عرض " يوم الدين" بنادي سينما أوبرا دمنهور وسط حضور كثيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.