عرض "أمير البهجة" بنادي سينما الثلاثاء

استأنف "نادي سينما الثلاثاء" الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة هبة يوسف، والمراكز الأجنبية بمصر عروضه، أمس الثلاثاء بقاعة المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي.
وتم عرض الفيلم الوثائقي "أمير البهجة" للمخرج د.حسين بكر مدير التصوير والمدرس بالمعهد العالى للسينما، عن مسيرة الفنان الراحل محمد فوزي.
ويتضمن الفيلم شهادات لعدد من ضيوف الفيلم عن الفنان محمد فوزى ومنهم الموسيقار عمار الشريعى والناقد السينمائى إمام عمر
وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة مع الجمهور أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي.
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