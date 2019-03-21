نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة برفقة ووالدتها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وهنأت نانسي والدتها قائلة:" انتِ أوّل عيون شفتا.. إنتِ أوّل صوت سمعتو.. إنتِ أوّل إيد مسكتا.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد،الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن". غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد،الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن". يذكر أن نانسي قد طرحت مؤخراً فيديو كليب"الحب زي الوتر" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 4 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الأم..نانسي عجرم تقوم بتهنئة والدتها على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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