تعرف على أغنيات ألبوم كايروكي الجديد"أبناء البطة السوداء"

يطلق الفريق الغنائي الشهير كايروكي غداً الجمعة أحدث ألبوماتهم "أبناء البطة السوداء"، والذي يأتي بعد مرور عامين على آخر ألبوماتهم "نقطة بيضا" الذي أُصدر عام 2017.
ويضم الألبوم 7 أغنيات وهم "أنا السيجارة، يلا نغني، هاتلنا بالباقي لبان، ياأبيض يا أسود، بنخاف، كان لك معايا، هوب هوب".
يعيش الفريق حالة من الإنتعاش الفني، حيث أقام مؤخراً حفلاً غنائياً أمريكياً في ولاية نيوجيرسي، بالإضافة إلى حفلهم في إبريل القادم في دبي ضمن فعاليات مهرجان "وصلة" التي تضم أكبر فرق الأندر جراوند في الوطن العربي.
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