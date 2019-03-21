كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجد المصري ينتهي من تصوير "بحر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الفنان ماجد المصري من تصوير كافة مشاهد مسلسله الجديد "بحر" والمقرر عرضه قريبًا.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية صعيدي يعمل في مهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات في الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل في إطار الأحداث التي تدور خلال 60 حلقة.

"بحر" بطولة ماجد المصري، محمد دياب، كوكي، فوزية محمد، محمد علي رزق، عبد الرحمن أبوزهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، نورهان ومنة عرفة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.