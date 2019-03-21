وفاء عامر: ابني رفض مشاركتي له في أول أعماله الفنية

انتهى صناع عمل كليب «اشبع منها»، من وضع اللمسات النهائية الخاصة بمراحل المونتاج والمكساج، حيث من المقرر طرح الكليب مساء اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب، والذي تشارك في بطولته الفنانة وفاء عامر بالأداء التمثيلي بجانب نجلها عمر لأول مرة.

وقالت الفنانة وفاء عامر، إن أمر مشاركتها في الكليب جاء بالمصادفة، حيث كان يبحث نجلها عمر عن ممثلة أخرى تشارك أمامه في دور الأم، مضيفة أنه كان رافضًا مساعدتها في بداية الأمر، حيث كان يري مشاركتها معه خطوة كبيرة خاصة أنه مبتدئ.

وتابعت في تصريحات جاءت عبر بيان صحافي: «لكنني أصررت على المشاركة، لاسيما أن القائمين على هذا العمل مجموعة من الشباب الصاعدين، بداية من المخرج والشاعر ومساعدي الإخراج والمصورين، جميعهم وجوه جديدة في المجال ولكنهم يمتلكون موهبة، لذا كان ولا بد أن أقف بجانبهم وأساعدهم في تقديم عمل جيد، فضلاً عن أن فكرة العمل كانت جيدة للغاية، وهو ما شجعني أكثر على المشاركة معهم».

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وأشارت «عامر»، إلى أنها لم تتردد كثيرًا في أن تشارك عملاً من بطولة شبابية، لأنها كانت في نفس مكانهم ذات يوم خلال بداية حياتها الفنية، وعلى الرغم من كونها ممثلة جديدة، إلا أن النجوم الكبار لم يعترضوا على أن تشاركهم البطولة منذ ذلك الحين، من ضمنهم النجم الكبير صلاح السعدني، موضحة أنها قامت بالوقوف أمامه في أول بطولاتها ولم يعترض عليها إطلاقًا.

أما عن أبرز المواقف الكوميدية، التي دارت بينها وبين نجلها خلال التصوير، كما أضافت: «عندما كنا نقوم بتصوير أحد المشاهد، أخطأ وقال لي يا ماما، حينها قمت بتعنيفه سريعًا وقلت له هنا مفيش ماما، هنا في التصوير اسمها يا مدام، قالي حاضر يا مدام».

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وأكدت أنها لم تقم بتوجيه نصائح فنية كثيرة لنجلها خلال التصوير، لأنها كانت تريده أن يُظهر أداءه بشكل طبيعي.

واختتمت كلامها قائلة: «ليس لدي مانع في المشاركة في أعمال غنائية أخرى، لكن لا بد أن أكون مؤمنة بها ومعجبة بمحتواها».

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تدور أحداث الكليب في إطار إنساني، يحث الأبناء على الاهتمام بأمهاتهم ومراعاتهن والتعبير لهن عن الشكر والامتنان.

يذكر أن أغنية «أشبع منها» من غناء وألحان مصطفى العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، والعمل إهداء من شركة 7DRK لكل أمهات الوطن العربي.