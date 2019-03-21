محمد رمضان يطرح "فيرس" ويتعاقد على فيلم جديد

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة «فيرس»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ويبدو أن الأغنية لم تحقق النجاح المتوقع لها كما حققت أغانيه التي طرحها من قبل.

وكان رمضان قد شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستقرام»، بصورة جمعته مع المنتج سيف عريبي، وكشف رمضان عن سر هذا اللقاء وعلق قائلاً: «وقعت فيلم مع شركة مقام لصاحبها المنتج سيف عريبي (وفي هذا الفيلم مفاجأة لأول مرة في فيلم عربي)، التفاصيل كاملة غداً، وانتظروا أغنية virus في خلال ساعات على قناتي الرسمية على Youtube».

الجدير بالذكر، أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد «زلزال»؛ استعداداً للموسم الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة كل من: حلا شيحة، ونسرين أمين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المفترض أن يظهر خلال أحداث العمل عدد من نجوم الدراما كضيوف شرف ضمن أحداث العمل.

يذكر أن، محمد رمضان اتجه للغناء خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحاً كبيراً من خلال كليب أغنية «مافيا»، ويستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنيته «القمر»، كما يستعد خلال الفترات المقبلة لإحياء أول حفل غنائي له، يقدم من خلاله عدداً من أغانية الشعبية التي طرحها.



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