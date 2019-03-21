انتهاء أزمة بسمة وهبه بعد حضور حفل زفاف نجلها

بعد أن قضت عدة أيام في حالة حزن شديد بسبب منعها من حضور عقد قران نجلها، بسبب العادات والتقاليد التي يتم العمل بها في المملكة العربية السعودية من منع النساء من حضور عقد القران والاكتفاء بحضور الرجال فقط، انتهت أزمة الإعلامية بسمة وهبة خلال الأيام الماضية واستطاعت أن تحضر حفل زفاف نجلها الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستقرام عددًا من الصور التي أعلنت من خلالها عن حضورها لحفل زفاف نجلها، وعلقت عليها قائلة «أحلى فرحة»، وظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي ثوب العرس الفضفاض وأعربت عن سعادتها البالغة بهذا الأمر.

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وحرص عدد كبير من أصدقائها ومحبيها على تهنئتها بزفاف نجلها وانتهاء أزمتها وتمنوا لنجلها حياة سعيدة وهنيئة مع زوجته.

الجدير بالذكر أن الإعلامية بسمة وهبة استطاعت خلال الفترات الماضية أن تحقق نجاحًا كبيرًا من خلال برنامجها «شيخ الحارة» والتي استضافت من خلاله الكثيرين من مشاهير الفن والسياسة والرياضة، ومن المفترض أنها تبحث عن فكرة جديدة تقدمها خلال الموسم الرمضاني المقبل، ولكن حتى الآن لم تعلن بشكل رسمي عن بدئها في أي أفكار لتقديمها خلال شهر رمضان.