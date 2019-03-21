بالفيديو.. هكذا احتفلت ياسمين رئيس بعيد ميلاد دينا الشربيني

فاجأت النجمة ياسمين رئيس جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستقرام»، بمقطع مصور ظهرت من خلاله داخل سيارتها وبجانبها الفنانة دينا الشربيني، وهما تحتفلان بيوم ميلاد دينا الشربيني على نغمات أغنية عمرو دياب «دا لو اتساب».

وعلقت ياسمين رئيس على المقطع الذي نشرته وقالت: «كل سنة وأنت طيبة»، وبالرغم من إغلاق ياسمين رئيس للتعليقات، إلا أن المقطع الذي نشرته نال إعجاب الكثيرين من متابعيها.

يشار إلى أن الهضبة عمرو دياب قد احتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني داخل كواليس مسلسلها الجديد «زي الشمس»، الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل، مع عدد من نجوم الدراما، من بينهم: ريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد السعدني، وسوسن بدر، وأحمد مالك، وهو سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج كاملة أبوذكري، وتدور أحداثه حول مصرع شقيقة «دينا» في جريمة غامضة، في محاولة منها لمعرفة القاتل؛ لتثار العديد من الشكوك حول زوجها.

وتشارك ياسمين رئيس حالياً في بطولة فيلم «لص بغداد»، مع محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.



Advertisements

شاهدي الفيديو :