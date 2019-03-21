ياسمين صبرى تلتقي أحمد صلاح حسني على شواطئ الإسكندرية من أجل «حكايتي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية ياسمين صبرى، تصوير اليوم الثالث بمشاهد مدينة الأسكندرية، ضمن أحداث مسلسلها الجديد “حكايتى”، والذي من المقرر عرضه فى السباق الرمضانى القادم 2019، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، حيث يصوران 15 مشهدا لمدة 3 أيام متواصلة على شواطئ وكافيهات الأسكندرية، وتجمع المشاهد ياسمين صبرى وأحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وهنادى هانى مهنى ، كما يشارك بعض الممثلين فى المسلسل فى التصوير تباعا، خاصة أن التصوير سيستمر لمدة أسبوعين على أقصى تقدير.

ومن جانبها أوشكت ياسمين على الإنتهاء من تصوير الأسبوع السادس من المسلسل، ويكثف مخرج العمل أحمد سمير فرج التصوير للإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة للمونتاج ووضع الموسيقى التصويرية.

ويسجل مسلسل “حكايتى”، البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.