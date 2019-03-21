الملكة إليزابيث تفشل خطط حفيدها الأمير هاري وزوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من الأنباء الكثيرة التي تشير إلى استعداد الأمير هاري، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، إلى مغادرة القصر الملكي البريطاني، والاستقلال بحياتهما، إلا أنه يبدو قد جد جديد في هذا الشأن.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترفض خروج حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل من القصر الملكي، والاستقلال في منزل خاص بهما بعيدًا عنها، كما تردد من أنباء خلال الأسبوع الماضي.

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صحيفة “صنداي تايمز” ذكرت أن الملكة إليزابيث ترفض استقلال هاري وميجان كما يرغبون، رغبة منهما في الحصول على حريتهما الشخصية، وأنهما لا بد أن يكونا تحت سلطة قصر باكنجهام الملكي.

الملكة إليزابيث كانت قد وافقت على قرار هاري بالانفصال بأسرته، لكن بعد ولادة ميجان المتوقع أن تكون أواخر شهر أبريل المقبل، إلا أن الصحيفتين ذكرتا رغبة الملكة في مغادرتهما القصر الملكي.

يشار إلى أن الأمير هاري وميجان ماركل، يحاولان الخروج من القصر الملكي والاستقلال بحياتهما في مكان جديد بعد أن تضع ميجان مولودها الأول أبريل المقبل، حيث سينتقلان إلى منزل جديد قريب من قلعة وندسور.