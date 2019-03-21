حقيقة زواج الراقصة دينا من ثريّ عربي

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت الإعلامية بسمة وهبي حالاً من الجدل بعدما نشرت صورة تجمعها بالراقصة والممثلة المصرية دينا خلال زيارتها لها في منزلها في السعودية. وعلقت بسمة على الصورة قائلة: “ألف مبروك يا عروسة النيل”، ما دفع عدد من المواقع الإخبارية للزعم بأن دينا تزوجت.

واستقبلت دينا هذه الشائعات بسخرية شديدة، وقالت: “بسمة وهبي كانت تمزح معي والخاتم الذي ارتديته هو خاتم من شبكة نجلها لعروسه، حيث كنا نمزح فقط وكل ما تردد حول خطوبتي من ثري عربي مجرد شائعات”.

وأضافت: “بسمة كانت تهنئني على أدائي مناسك العمرة أخيراً ولكن البعض استغل صورتنا وتعليقها للترويج لهذه الشائعة التي ليس لها أي أساس من الصحة، فأنا وإن حدث ذلك فسأقول للجميع، ثم هل هناك من تحتفل بزواجها وهي ترتدي عباءة وشراب في قدمها؟!”.

وكانت بسمة أثارت جدلاً كبيراً بعدما نشرت الصورة المرفقة بصحبة دينا وعلقت عليها وكتبت: “ألف مبروك يا دينا، جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة، الله يسعدك ويوفقك، ونورتي جدة ونورتي بيتي، مبروك مبروك مبروك يا عروسة النيل”.