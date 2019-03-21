عبارات ممنوع نطقها من قبل الدوقتين.. فما هي؟

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الخبيرة الملكية دانييلا إلسير، مجموعة من العبارات والكلمات الممنوع نطقها من قبل دوقة كامبردج كايت ميدلتون ودوقة ساسكس ميغان ماركل، فعندما تريد أن تسأل أي منهما على المرحاض تقول loo وليس toilet، لأنها مستمدة من كلمة فرنسية.
ونقلت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية حديث الخبيرة انه عندما قامت ميغان بتصميم منزلها الجديد في ويندسور، كوخ فروجمور، أجبرت على استخدام كلمةsofa، وليس Couch لأنها كلمة شائعة للعامة.
وتستخدم الدوقتان كلمة scent بدلاً من perfume، لانها كلمة فرنسية أيضاً. كما يجب عليهما التفريق بين كلمة supper التي تُشير الى وجبة العشاء في العائلة المالكة، وكلمة dinner التي تستخدم في المناسبات الرسمية الكبيرة التي تشمل رؤساء الدول أو الملوك الزائرين.
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