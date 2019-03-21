جاي زي يشارك باحتفال 50 عاما على وودستوك

احتفالا بمرور خمسين عاما على مهرجان وودستوك، تنضم أسماء بارزة في أوساط الموسيقى مثل جاي زي و"بلاك كيز" إلى نجوم مخضرمين شاركوا في المهرجان الشهير في عام 1969.

وفي الذكرى الخمسين لهذا المهرجان الذي شكل محطة تاريخية في ثقافة الهيبي، سيشارك فنانون كانوا في النسخة الأولى من أمثال سانتانا وجون فوغيرتي وكانتري جو ماكدونالد وكاند هيت.

ويقام المهرجان من 16 أغسطس/آب إلى 18 منه في شمال ولاية نيويورك على بعد 180 كيلومترا من الموقع الذي اجتاحه قبل خمسين عاما، نصف مليون شاب وشابة ليغنوا تحت المطر ووسط الوحول مع استهلاك واسع للمخدرات، أملا بمستقبل أفضل.

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وكما كان المهرجان الأساسي، ستتغنى النسخة الجديدة بالسلام والحب والوحدة مع أنواع موسيقية أكثر تنوعا وتنظيم أفضل.

وقال مروج الحدث مايكل لانغ الذي كان من منظمي المهرجان الأول أيضا أن نسخة عام 2019 ستجمع بين أجيال عدة من الفنانين.

ومن الفنانين المشاركين مغنيا الراب جاي-زي وكومون وفرقة "بلاك كيز" للروك ومغنية "أر أند بي" جانيل مونايو وفنانة الفولك برندي كارلايل على ما كشف المنظمون فضلا عن مايلي سياروس و"إيماجن دراغنز" وتشانس ذي رابر.