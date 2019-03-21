هذه رسالة أمل حجازي بمناسبة عيد الام

بمناسبة عيد الام، طرحت النجمة اللبنانية امل حجازي اغنية بعنوان “بكرا بيكبروا”، وقد صوّرتها على طريقة الفيديو كليب، وجاءت الاغنية بمثابة رسالة لجميع الابناء حول ما تعيشة الام وتعانيه في غيابهم عنها بعد ان تكون قد افنت حياتها في الاهتمام بهم واسعادهم.

وفي تغريدة على صفحتها عبر موقع تويتر، نشرت حجازي رابط الفيديو كليب وارفقته بالقول: “الأم.. وجودها حياة، دعواتها نجاة، رضاها جنة، كلعام وجميع الأمهات بألف خير والله يرحم من هم في السماء”.

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الفنانة امل حجازي قدّمت اغنية “بكره بيكبروا” باللهجة المصرية، باحساس مرهف وصل الى جميع المستمعين، اما الفيديو كليب فهو من اخراج محمد دايخ، وقد نقل الواقع الحقيقي الذي تعيشه الامهات، حيث جسّد حياة الام التي تربي اطفالها وتبقى الى جانبهم وتعتني بهم الى ان يكبروا ويصبحوا منهمكين في مشاغل الحياة، فيسعون لتحقيق انفسهم والعمل للوصول الى اهدافهم وتطوير مسيرتهم المهنية والعملية، الامر الذي يجبرهم على التقصير بعض الشيء تجاه ذويهم. كما اظهر الكليب ان الام تبقى في انتظار ابنائها وتتخيّل وجودهم بجانبها دائما، كما انها في المقابل تبرّر غيابهم وتسامحهم وتستمر في الدعاء لهم بالتوفيق في كل خطواتهم.

يذكر أن الفنانة أمل حجازي اعتزلت “الغناء التجاري” منذ ارتدائها الحجاب، لتلتزم بعدها بتقديم أناشيد وأغانٍ دينية نذكر منها: “حجابك تاج”، “يوم مولدك يا محمد”، “ياسيدة النساء يا مريم”، و”السلام عليك يا سيد الخلق”.