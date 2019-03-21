لهذا السبب يتواجد عاصي الحلاني في اسطنبول

ألبوم جديد لفارس الغناء العربي الفنان عاصي الحلاني سيبصر النور قريبا، حيث يتواجد الحلاني حاليا في مدينة اسطنبول بتركيا لتسجيل اغنياته الجديدة.

Advertisements

وفي “ستوري” نشرها الحلاني على صفحته عبر موقع انستغرام، شارك فيها متابعيه بأجواء التحضير للالبوم داخل الاستيديو، قال فيها: “العمل مستمرعلى الالبوم الجديد”، مشيرا الى انه مستمر ايضا بالعمل مع شركة روتانا التي سبق ان اصدرا سويا اعمالا غنائية مميزة نالت اعجاب الجمهور.

الجدير بالذكر ان فارس الغناء العربي طرح مؤخرا اغنية “شو بخاف عليكِ” من خلال قناة روتانا، تعاون فيها مع الشاعر حسن عباس والملحن باسم يحيى، وقد استطاعت الاغنية تحقيق نجاحاً كبيراً في وقت قياسي، اذ نالت اعجاب المستمعين الذين راحوا يرددونها باستمرار.

وقد علم موقعنا ان من ضمن اغنيات الالبوم أغنية من كتابة وتلحين الثنائي المبدع مازن ضاهر وفضل سليمان وان عاصي سيحرص في هذا الالبوم على تقديم شيئاً جديداً على لونه الغنائي يضيف اختلافاً فنياً يحتاجه عاصي من باب التغيير في هذه المرحلة من مسيرته الفنية