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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لمُنتجٍ "ساطع" لاقى نجاحًا وشعبيةً بينَ مُستخدميه، اتّبعت النّجمة العالمية "ريهانا" أسلوبٌ ترويجيْ استثنائي يُحاكي مُستوى نجاح مُستحضر هايلايت الجسم Body Lava من علامتها للمكياج Fenty Beauty.
فبعد طرحه بالأسواق مُسبقًا وإصدار مُنتجاتٍ جديدةٍ بعده، أعادت ريهانا إنتاج هايلايت الجسم Body Lava مرّةً أخرى بنُسخةٍ محدودة، فكررت اللونان الأصليّان اللذان حملا اسمان Who Needs Clothes?! أي "من يحتاج إلى ملابس"، و Brown Sugar أي "السكّر البنّي"، وأنتجت لونًا جديدًا أطلقت عليه اسم Trophy Wife أي "نُصب تذكاري الزّوجة" والذي جاء بلون ذهبي الميتاليك.
وفي ترويجها للمُنتجات، غطّت ريهانا كافّة جسدها باللون الجديد من هايلايت الجسم، وهو ذهبي الميتاليك، لذلك فإنّها ارتدت فُستان سليب لونه ذهبي، وصل طوله إلى أعلى الفخذ، كما جاء بفتحة صدر ضخمة.
جلست ريهانا على الصّخور أسفل أشعة الشّمس، واعتمدت مكياجً بلون ذهبي الميتاليك أيضًا، وانتعلت في قدميها صندلًا مكشوفًا لونه ذهبي، في حين اختارت تسريحة المموّج المُنسدل لخصلات شعرها السّوداء.
يُذكر أنّ ريهانا أثبتت نجاحها في عالم الأعمال إلى جانب الغناء والتّمثيل، فهي العقل المُدبّر وراء العديد من خطوط الإنتاج، كعلامتها للمكياج Fenty Beauty، وعلامتها للانجوري Savage x Fenty، كما أنّها تقوم بعرض مُنتجاتها بنفسها، وتجوب بلاد العالم ترويجًا لأعمالها.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا "جريئة" بفُستان السليب الذهبي.. وعودة "الحمم البُركانية" من Fenty Beauty لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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