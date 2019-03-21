من هي أكثر فنانة برعت في تجسيد دور "الأم" على الشاشة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان والمخرج المصري زكي فطين عبدالوهاب، قصة معاناة والدته الفنانة ليلى مراد خلال فترة زواجها من الممثل المصري من أصول سورية أنور وجدي.

وأكد عبدالوهاب، أنه كان يكنّ لأنور وجدي كراهية شديدة، وأخذ يروي سبب تلك الكراهية خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية، قائلًا: "لم أكن أحب أنور وجدي.. في البداية كانت غيرة طفل على والدته.. وبعد ذلك عندما كبرت والدتي حكت لي عنه عرفت أنها تعذبت معه كثيرًا.. فمحبتوش بصراحة".

وأضاف نجل ليلى مراد: "في البداية جدي زكي مراد كان هو الذي يضغط عليها جدًا، وعندما تزوجت أنور ليحميها من سلطة والدها أصبح هو السلطة".

وتزوجت ليلى مراد من أنور وجدي أثناء مشاركتهما في فيلم "ليلى بنت الفقراء" واستمر زواجهما قرابة 8 سنوات ثم سرعان ما انفصلا بالطلاق، ثم تزوجت من وجيه أباظة سرًا بسبب ممانعة عائلته العريقة، وأنجبت منه ابنها أشرف، ثم تزوجت فطين عبدالوهاب الذي أنجبت منه ابنها زكي.