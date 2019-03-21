متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفض الفنان المصري أحمد سعد وصف صوت زوجته الفنانة المصرية سمية الخشاب بـ "النشاز" أثناء غنائها في العراق، مشيرًا إلى أنها كانت في هذا اليوم مريضة؛ وهو ما أثر على أدائها.
وقال سعد في تصريحات تلفزيونية :"سمية في اليوم ده كانت تعبانة ومجهدة وكان عندها برد.. بس على طول في انتقادات ليا أنا وسمية لما نكون مع بعض بشكل دائم".
وأعرب عن إعجابه الشديد بأغنية سمية الجديدة (بتستقوى)، معلقًا :"بحب أوي أي نوع من الفن يكون بيقدم رسالة هادفة.. والأغنية ديه هدفها مناهضة العنف ضد المرأة".
وسبق وأن انهالت الانتقاداتُ والسخريةُ على الفنانة المصرية سمية الخشاب بعد إحيائها حفلًا غنائيًا في العراق، وصفه كثيرون بـ"السيئ" في ظل أدائها الغنائي الضعيف.
وكانت طرحتْ النجمة المصرية سمية الخشاب منذ أيام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بتستقوى"، والتي تناهض بها العنف ضدّ المرأة، وتأتي بالتّزامن مع شهر المرأة، الذي يوافق "مارس" من كلّ عام.
ووجّهتْ سمية الخشاب، رسالة من خلال الكليب لمكافحة العنف الأسريّ ضدّ المرأة بكلّ أشكاله.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد السخرية من صوتها في العراق.. أحمد سعد يدافع عن سمية الخشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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