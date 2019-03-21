النجوم يطلقون أغنيات لعيد الأم

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حرص عدد من الفنانين على مشاركة جمهورهم بأغنيات جديدة لمناسبة الاحتفال بعيد الأم. حيث أضافوا بجديد أعمالهم لرصيد الأغنيات الخاصة بهذا العيد بعدما كانت الأغاني المخصصة للأم شبه نادرة.

آدم

أبرز هذه الأغنيات للفنان اللبناني آدم التي بعنوان "آسف يا امي" والتي طرحها لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن خطة محاربة الإدمان. وهي من كلمات أحمد المالكي ألحان محمد الصاوي وتوزيع طارق عبد الجابر، وتم تسجيلها بين القاهرة وبيروت خلال الايام الماضية.

حماقي

وطرح الفنان محمد حماقي أغنية "عيد الام" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع حسن الشافعي. ولقد انتشرت على أثير الإذاعات خلال الأيام القليلة الماضية.

رشدي

وطرحت الفنانة علا رشدي أغنيتها الأولى بعنوان "عايزة هدنة". وتطرقت فيها للمشاكل التي تواجه الامهات في هذه الأيام

لطيفة

كما طرحت الفنانة التونسية لطيفة أغنيتها "امي" التي حملت إهداء لوالدتها. فيما كتب كلماتها أحمد سامي ورامي جمال الدين، وقام بتلحينها وتوزيعها اسلام صبري.



عامر

وأطلقت الفنانة وفاء عامر أغنية مع نجلها عمر فوزي بعنوان "اشبع منها" التي صوّرتها معهدون الغناء فيها كما كان مقرراً. علماً بأنها صوِّرَت تحت إدارة المخرج مصطفى عثمان في شوارع القاهرة.

علامة

وعبر تطبيق أنغامي، طرح الفنان راغب علامة أغنيته "بتذكر يا أمي" التي نشر منها مقطعاً عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق عليها قائلاً "قدمت أغنية مرة لأمى الحبيبة والثمينة، والآن أهدي هذا الإصدار الجديد لجميع الأمهات الجميلات".



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