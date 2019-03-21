منى زكي توضح أهمية حضور عروض الأزياء

كشفت الفنانة منى زكي، أنها دائمًا تحرص على حضور عروض الأزياء العالمية لمعرفة آخر ما وصلت إليه الموضة موضحة، أن رؤية مثل هذه العروض هي من ثقافة الفنان التي تزيده خبره وتزيده إدراكًا في معرفة آخر ما توصلت له الموضه في كل شيء سواء في الملابس أو في المكياج.

وأشارت منى في تصريح خاص إلى "لايف ستايل" أنها سعيدة بحضورها عرض أزياء عالمي في دبي بالإمارات العربية مع مجموعة كبيرة من الفنانات في مصر والعالم العربي، منهم الفنانة يسرا والتي ترتبط معها بعلاقة صداقة قوية، موضحة أنها أيضا دائما تحضر أحدث تصميمات لهاني الصغير فكل فن جيد وجديد دائمًا تتابعه وتكون حاضره فيه، وعن أعمالها القادمة قالت أنها تقوم حاليًا بتحضير عمل درامي لتعود به للشاشة في العام القادم، أما السينما فقالت هناك بالفعل أكثر من مشروع سينمائي في العام الجديد.

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