هند صبري تحتفل بعيد استقلال تونس عبر "إنستغرام"

احتفلت الفنانة التونسية هند صبري بعيد استقلال تونس الذي يصادف اليوم، الأربعاء 20 من شهر مارس، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت هند صورة للعلم التونسي وعلقت قائلة: "عشت يا تونس حرة وأبية ومحفوظة من كل شر".

وتعود النجمة هند صبري للسينما بقوة هذا العام من خلال فيلم "الممر" مع أحمد عز، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته بالإضافة للنجم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.

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