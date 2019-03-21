شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعاملت مع ابنتها نادية؟.. نصائح فاتن حمامة للأمهات فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عام 1957 ومع اقتراب موعد عيد الأم كتبت سيدة الشاشة العربية مقالاً فى مجلة الكواكب نشرته المجلة فى عددها الصادر بتاريخ 19 مارس تحت عنوان "نصائح أم فى عيد الأم"، وكانت وقتها أنجبت ابنتها نادية ذو الفقار من زوجها المخرج عز الدين ذو الفقار الذى تزوجته عام 1947.

ونشرت المجلة مقال سيدة الشاشة العربية ونصائحها للأم مصحوبا بصورتها مع ابنتها نادية وهى تلتقط لها صورة ضاحكة.



فاتن حمامة وابنتها نادية

وقالت المجلة إن فاتن حمامة تعتبر نفسها خبيرة فى شئون تربة الأطفال، وتقول إن هذه الخبرة تعود إلى اهتمامها بكل كبيرة وصغيرة فى حياة ابنتها نادية، وأنها تقدم خلاصة هذه الخبرة فى شكل نصائح للأمهات فى عيد الأم.

وكتبت سيدة الشاشة العربية عددا من النصائح للأمهات فى عدة نقاط قالت فيها:

لا تظهرى غضبك إذا طلب منك طفلك أن يغادر المنزل للفسحة، لأن هذا الغضب يشعر معه الطفل أن البيت أشبه بسجن، بل حاولى أن تتلطفى معه حين تريدين أن يبقى فى المنزل وتبينى له الأسباب التى تجعلك تطلبين منه البقاء فى أسلوب فيه حب ومرح.

وتابعت "احذرى المقارنة بين طفلك وغيره من الأطفال لأن هذه المقارنة تربى فى طفلك عقدة نفسية تجعله يكره زملاءه الأطفال لأنهم متفوقون عليه، بل حاولى دائما أن تظهرى مزاياه أولا ثم مزايا غيره من الأطفال".

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وأضافت فاتن حمامة فى نصائحها للأمهات "تجنبى أن تتحدثى مع طفلك وأنتى غاضبة فإن تصرفاتك التى يمليها عليك غضبك قد تؤثر على نفسية طفلك وأعصابه طيلة حياته"، "ولا تؤنبى طفلك أمام ضيوفك، بل حاولى أن تمتدحيه وتبدين إعجابك به لأن هذا يعود الطفل على أن يكون فخورا بنفسه، أما التأنيب فقد يربى فى نفسه عقدة تجعله يخاف من الظهور أمام الناس".

وحذرت سيدة الشاشة العربية الأمهات فى حالة وجود طفلان قائلة "احترسى من إبداء إعجابك بأحدهما فقد يكره الآخر ويتحول الاثنان إلى أعداء، ولا تهددى طفلك بالضرب إذا خالف أوامرك، بل عوديه على أن يتبع هذه الأوامر وهو يتمتع بكامل حريته، فالطفل الذى ينشأ على طاعة أمه تحت وطأة التهديد قد يصبح خطرا على المجتمع".

وأضافت "إذا أساء طفلك استعمال ألعابه أو أدوات وأثاث المنزل فلا تضربيه، بل اكتفى بإظهار أسفك على سوء استعماله لهذه الأشياء وسوف يتعود مستقبلا على استعمالها.

وتطرقت فاتن حمامة فى نصائحها للأمهات إلى كيفية التعامل مع الأسئلة الحرجة التى يسألها الأطفال، قائلة "إذا سألك طفلك أسئلة حرجة فلا تؤنبيه أو تضربيه، بل حاولى قدر المستطاع أن تصرفى ذهنه عن هذه الأسئلة إذا لم تستطيعى الإجابة بصراحة عما يسأل عنه".

وتابعت "لا تصحبى طفلك إلى زيارة صديقاتك اللاتى لا يوجد لديهن أطفال، لأن ذلك يولد فى نفسه كرها للناس لأنه لا يجد من هو فى مثل عقليته وتفكيره، ولا تتحدثى عن عيوب صديقاتك أمام طفلك فإن ذلك يعوده على السخرية والنقد واحتقار الناس".

وأخيرا نصحت سيدة الشاشة العربية الأمهات بأن يملأن بيوتهن بالصور الطبيعية والزهور والورود، لأن ذلك يعود طفلك على حب الجمال ويهذب نفسه ويرجح كفة الخير على جانب الشر فى قلبه.