شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأم.. أجمل صور جمعت نانسى عجرم وطفلتيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المصريون والعرب، اليوم الخميس، بمناسبة مهمة ألا وهى عيد الأم، حيث تستقبل فيه الأمهات الهدايا وكلمات الحب من أبنائهن وبناتهن، ويتسارع الفنانون والفنانات فى هذا اليوم بنشر صور تجمعهم بوالدتهم أو أطفالهم عبر "السوشيال ميديا" وتوجيه رسالة لهن بهذه المناسبة.

وعند الحديث عن الأمومة فى الوسط الفنى تأتى الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى الأذهان لما استطاعت فى السنوات الماضية النجاح فى تكوين أسرة بإنجابها 3 بنات وهن ميلا وايلا وليا، وفى نفس الوقت لم تتأثر فى عملها كمطربة تحيى حفلات وتشارك كعضوة لجنة تحكيم فى برامج المواهب الغنائية.

وتعد نانسى من أكثر النجمات حرصاً على مشاركة الجمهور بصورها مع بناتها بشكل دائم على السوشيال ميديا وعادة ما يتفاعل معها الجمهور الذى يعتبر دائماً عائلة نانسى عجرم ملهمة، وفى عيد الأم اليوم ننشر 23 صورة جمعت نانسى بطفلتيها ميلا وايلا.



نانسى عجرم وابنتاها



نانسى عجرم وابنتاها



نانسى عجرم وابنتاها



نانسى عجرم وابنتاها



نانسى عجرم وابنتاها



نانسى عجرم وابنتاها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها

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نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها



نانسى عجرم وابنتاها وزوجها