شكرا لقرائتكم خبر عن سام سميث عن ميوله الجنسية: بدأت المثلية منذ 10 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار المطرب العالمى ومؤلف الأغانى الشهير سام سميث الكثير من الجدل بسبب التصريحات الجرئية التى أطلقها حول ميوله الجنسية، والتى عرفها الملايين بعد إذاعة تصريحاته فى برنامج I Weigh Interviews مع الإعلامية البريطانية جميلة جميل، عبر موقع إنستجرام.

وخلال حديثه، فجر سميث مفاجأة كانت بمثابة الصدمة للكثير من متابعيه ومحبيه من مختلف ربوع العالم، ألا وهى أنه بدأ فى أن يكون مثلى الجنس عندما كان فى العاشرة من عمره وتوقف عن ارتداء الملابس الرجالية عندما كان عمره 16 عامًا، مضيفًا أنه كان يرتدى الفراء ويأخذ معه مستحضرات التجميل فى المدرسة.

وفى لقائه عبر الإنترنت قال سميث إنه فى سن الـ12 عاما، أجرى عملية لشفط الدهون من جسده، بسبب كبر حجم الثدى بشكل خاص لديه، وهو ما فسره أحد الأطباء بارتفاع إفراز هرمون الاستروجين، كما أكد أنه كان من الممكن أن يتغلب على تلك المشكلة مع مرور الوقت عن طريق اتباع نظام جيد للطعام.

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وقال المغنى وكاتب الأغانى إنه من النوع الاجتماعى غير الثنائى، وأنه لا يعرف إن كان ذكرا أم أنثى، وأضاف "عندما كنت أسمع عبارة (غير ثنائى) و(من النوع الاجتماعى)، بحثت عن المقصود بها واكتشفت أنها تستخدم لوصف أولئك الذين يتعرفون على أنهم ليسوا ذكوراً أو إناثًا على وجه الحصر، وعلى الفور قلت، هذا أنا".

وأشار المطرب الشهير إلى أنه على الرغم من شعوره فى بعض الأحيان بكونه امرأة، إلا أنه يفضل أن يتم معاملته دوما ووصفه طوال الوقت بالضمائر المذكرة

وكان سميث قد صرح من قبل فى عام 2017 فى حديث حول الهوية الجنسية، مع صحيفة صنداى تايمز "أنا لا أعرف ما هو اللقب المناسب لى، لكننى أشعر بقدر ما أشعر بالمرأة مثل الرجل".