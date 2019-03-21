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شكرا لقرائتكم خبر عن "بتذكر يا أمى" هدية راغب علامة للأمهات فى عيدهن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان راغب علامة بمناسبة عيد الأم التى تحل اليوم الخميس، حيث تحتفل دول العالم بهذا اليوم لتكريم الأمهات وإبراز روابط الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.
وجاء احتفال الفنان اللبنانى بعيد الأم بطريقة خاصة، حيث طرح أغنية جديدة خاصة بهذه المناسبة تحت اسم "بتذكر يا أمى"، وهى الأغنية التى لاقت احتفاءً كبيرًا بين جمهوره الذى تداول الأغنية بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، فيما قال راغب علامة "أغنية أعدت من قبل خصيصًا لأمى الحبيبة الغالية.. الآن، أنا أهدى هذا الإصدار الجديد لجميع الأمهات الجميلات".
يذكر أن راغب علامة كان قد نشر - فى وقت سابق - فيديو يتحدث فيه لأمهات وزوجات الشهداء، وعلق عليه "بمناسبة عيد الأم تشرفت بمشاركة أمّهات وزوجات شهداء الجيش اللبنانى الأبطال فى حفل الفطور السنوى الذى أقيم تكريماً لهنّ، وتبقى الكلمات غير كافية للتعبير عن مدى تقديرنا لأولئك البطلات الحقيقات اللاتى قدّمن بتفانيهنّ للوطن أجمل معانى الشرف والتضحية والوفاء".
وقال راغب علامة فى الفيديو "أعطانا الله نعمة كبيرة بهؤلاء الأبطال الكبار.. وكل عام وأنتم بخير.. وكل عام والمؤسسة الأشرف المؤسسة العسكرية بخير".
أغنية بتذكر يا أمى للفنان راغب علامة
راغب علامة يطرح أغنية جديدة فى عيد الأم
الفنان اللبنانى راغب علامة
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