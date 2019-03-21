صور.. مصطفى شعبان ومحمد رمضان وأمير كرارة مفاجئة كليب خالد عادل الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن والمطرب خالد عادل إنه انتهى من تصوير كليب جديدة يحمل اسم" فلانتينو" يحكى عن كل المسلسلات فى رمضان المقبل، على طريقة الإنيمشن والجرافيك، وأتمنى ينال إعجاب الجمهور عند طرح الكليب. خالد عادل

محمد رمضان وأضاف خالد لـ"الخليج 365" أنه سوف يظهر فى كليب كل من الفنان عادل إمام، ومصطفى شعبان، وياسر جلال، وحمادة هلال، ومحمد رمضان، وأمير كرارة، وهو من كلمات إبراهيم دردير، وألحانه، وتوزيع ميكس أحمد عاطف. Advertisements مصطفى شعبان الكليب سوف يبث خلال الأيام القليلة القادمة على قناة مزيكا والقنوات الفضائه واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى ورسومات الفنان صابر طه، ومن إخراج عباس الفتيح. يذكر أن آخر أعمال خالد عادل انتهى من تلحين ثلاث أغانى فى ألبوم مصطفى قمر المقبل منها "لو عرفت قد إيه.. وأول حب.. والليالى".

أمير كرارة

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