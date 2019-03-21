شكرا لقرائتكم خبر عن صباح الخير يا مولاتى.. اسمع أجمل اغاني عيد الام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المصريون اليوم الخميس بعيد الأم، وهى المناسبة التى تدخل البهجة والسرور على نفوس الأمهات ممن حققن إنجازا كبيرا خلال مشوارهن مع تربية الأبناء وتقديم نماذج ناجحة للمجتمع يفخرن بوجودهم فى حياتهن. تلك المناسبة الأشهر خلال شهر مارس والتى تتزامن مع شهر المرأة عبر العديد من النجوم والنجمات عنها من خلال الأغنيات وهى ما نستعرضها سويا. صباح الخير يامولاتى.. سعاد حسنى عيد الأم وردة سيد الحبايب.. شادية Advertisements محمد فؤاد.. ياما أمى ثم أمى.. غناء المجموعة شيرين.. بحبك يا أمى خالد عجاج الست دى أمى

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