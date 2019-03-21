رامز جلال يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان رامز جلال، على معايدة والدته الراحلة بمناسبة عيد الأم، ونشر كلمات مؤثرة عبر صفحته الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام.

وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أمي، ربنا يرحمك ويدخلك الجنة ويبدل سيئاتك حسنات ويجعلك مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كل سنة وكل أمهات مصر والوطن العربي طيبين وبخير، ادعيلي يا أمي".

ويستعد الفنان رامز جلال لعرض فيلمه "سبع البرمبة" في موسك عيد الفطر المبارك، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، نور قدري، محمد ثروت، ومن إخراج محمود كريم.