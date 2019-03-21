بصور تجمعهم بأمهاتهم.. هكذا احتفل نجوم الفن بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس.

ونشرت المطربة اللبنانية إليسا، صورة لها وهي تقبل والدتها، وعلقت: "أمي كل الدني، والدني كلها بعيون أمي ولعيون أمي، كل سنة وكل أمهاتكن بخير، والله يرحم كل الأمهات ياللي عم يعيدوا عند ربنا".

كما نشر الفنان إدوارد، صورة تجمعه بوالدته الراحلة، وعلق: "وحشتين أوي يا أمي".

كما نشرت الفنانة ساندي، صورة مع والدتها، وعلقت: "كل سنة وإنتِ أحن وأطيب قلب في الدنيا، كل سنة وإنتِ الضهر والسند، كل سنة وإنتِ بألف خير يا أمي، كل سنة وكل أم بخير".

بينما نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، صورة تجمعها بابنتها، وعلقت: "عيد أم سعيد، وشكر كبير لكل الأمهات الرائعات".

بينما نشر الفنان صبري فواز، صورة لوالدته، وعلق عليها: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أمي".

كما نشر الفنان شريف إدريس، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، صور مجمعة لوالدته الراحلة، وعلق: "عيدك في الجنة يا قلب إبنك، وحشتيني".

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ونشر الإعلامي اللبناني وساك بريدي، صورتين، إحداهما تجمعه بوالدته، وأخرى تجمعه بزوجته وابنته، وعلق: "العيد السنة عيدين، مع أطيب وأحن إم بالدني اللي كان إلها فضل كبير بكل لحظة من حياتي، وإم عم ببني معها عيلتي واللي بتلبقلها الأمومة بكل عناصرها لأنو كلها حب وحب وحب، جوجو وريم الله يخليلي ياكن".

كما نشرت ريم العدل، مجموعة صور مع عائلتها، وعلقت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أحلى مامي، ربنا يخليكي لينا".

كذلك نشرت الفنانة السورية جومان مراد، صورتين تجمعها بوالدتها، وعلقت: "كل عام وإنتِ بألف خير يا أمي، الله يخليلي إياكي، ويطول بعمرك ويديم عليكي صحتك يا حبيبتي".

ونشرت الفنانة الأردنية مي سليم، صورة لوالدتها وعلقت: "كل سنة وإنتِ كل حاجة في حياتي، ربنا يخليكي ليا ويحفظ كل الأمهات".

بينما نشرت الفنانة ناهد السباعي، مجموعة صور بصحبة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وعلقت: "ربنا يحفظك، ويخليكي لينا يا أحلى وأجمل ست في الدنيا كلها".

كما نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة لوالدتها، وعلقت: "عيد أم سعيد، يا أمي الجميلة".

كذلك نشرت الفنانة منة فضالي، صور مجمعة بصحبة والدتها، وعلقت: "كل سنة وإنتِ الحب الحقيقي والقلب اللي مفيش منه، كل سنة وإنتِ معايا وضحكتك محليالي دنيتي، كل سنة وإنتِ أجمل وأعظم أم تعبتي و شقيتي وكبرتيني واستحملتي كتير معايا، وعلشاني ربنا يخليكي ليا و يديكي الصحة يا أجمل نادوشة في العالم بحبك".

كذلك علقت الفنانة دينا، على مجموعة صور برفقة والدتها، قائلة: "كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي يا ماما، ربنا يخليكي ليا أنا وعلي".