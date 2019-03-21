"نادي الرجال السري" يدخل نادي الخمسين والبدلة يواصل تكسير الأرقام.. الإيرادات الكلية للأفلام المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تشهد السينمات حاليًا عرض مجموعة من الأفلام، هي "البدلة"، "نادي الرجال السري"، "ساعة رضا"، "جريمة الإيموبيليا"، "عمر خريستو"، "الضيف"، "122"، وجاءت حصيلة الإيرادات الكلية على النحو التالي:

البدلة

حقق فيلم "البدلة" إيرادات قدرها 67 مليونًا و278 ألف جنيه.

الفيلم بطولة تامر حسني، أكرم حسني، ماجد المصري، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

نادي الرجال السري

حقق فيلم "نادي الرجال السري" إيرادات بلغت 50 مليونًا و368 ألف جنيه.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومي فؤاد، نسرين طافش، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج معتز التوني.

122

حقق فيلم "122" إيرادات بلغت 24 مليونًا و137 ألف جنيه.

فيلم "122" بطولة طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمود حجازي، محمد ممدوح، ومن إخراج ياسر الياسري.

الضيف

حقق فيلم "الضيف"، إيرادات كلية قدرها 7 ملايين و488 ألف جنيه.

فيلم "الضيف" بطولة خالد الصاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، جميلة عوض، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

قصة حب

حقق فيلم "قصة حب" إيرادات كلية بلغت 7 ملايين و215 ألف جنيه.

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الفيلم بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، حنان سليمان، ياسر الطوبجي، فراس سعيد، ومن تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

قرمط بيتقرمط

حقق فيلم "قرمط بيتقرمط" إيرادات كلية بلغت 3 ملايين و697 ألف جنيه.

فيلم " قرمط بيتمرمط من بطولة أحمد آدم ومي سليم ودينا فؤاد ووليد فواز من تاليف أمين جمال وعبد الله حسن وإنتاج أحمد السبكي وإخراج أسد فولادكار.

ساعة رضا

حقق فيلم "ساعة رضا" إيرادات كلية بلغت 3 مليون و40 جنيهاً.

فيلم "ساعة رضا" بطولة أحمد فتحي، محمد ثروت، هالة فاخر، دينا فؤاد، طارق صبري، ومن تأليف هشام يحيى، وإخراج هاني حمدي.

عمر خريستو

حقق فيلم "عمر خريستو" إيرادات كلية بلغت 867 ألف جنيه.

فيلم "عمر خريستو" بطولة سامي مغاوري، أحمد التهامي، ياسر علي ماهر، عماد رشاد، أحمد السلكاوي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وعاطف عبداللطيف، وإخراج سيف يوسف.

جريمة الإيموبيليا

حقق فيلم "جريمة الإيموبيليا" إيرادات كلية بلغت 640 ألفًا و217 جنيهًا.

الفيلم بطولة هاني عادل، ناهد السباعي، يوسف إسماعيل، طارق عبدالعزيز، ماهر سليم، أحمد عبدالله محمود، ومن تأليف وإخراج خالد الحجر.

عيش حياتك

حقق فيلم "عيش حياتك" إيرادات بلغت 463 ألفًا و380 جنيهًا.

الفيلم بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد، ياسر الطوبجي، أحمد حلاوة، ومن تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني.​