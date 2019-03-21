روجينا لماجد المصري: "أطيب قلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة روجينا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صديقها الفنان ماجد المصري، بمناسبة عيد ميلاده الـ 56.
ونشرت روجينا صورة تجمهما، وعلقت: "كل سنة وإنت طيب يا ماجد، كل سنة وإنت دايما أطيب قلب، الجدعنة والأصل والعشرة والأخوة ماجد المصري، كل سنة ومن نجاح لنجاح ومراتك وولادك بخير".
ماجد المصري من مواليد 19 مارس 1963، ولد بمدينة طنطا، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "إمرأة وخمسة رجال"، "آدم"، "التوأم"، "كلمني شكرا".
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