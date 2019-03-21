ديانا كرزون تصل العراق استعدادا لإحياء حفل غنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وصلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، للعاصمة العراقية بغداد، لإحياء حفل غنائي بمناسبة أعياد نوروز وأعياد الربيع. ويقام الحفل مساء الليلة بنادي الصيد العراقي، ويشاركها إحياء الحفل المطرب العراقي عادل علكة. من ناحية أخرى طرحت المطربة الأردنية أمس أغنية "هاي الست أمي"، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، والأغنية من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.

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