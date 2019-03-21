مجدي كامل يهنئ زوجته بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان مجدي كامل، بعيد الأم، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.

ونشر "كامل" مقطع فيديو للقطات تجمع زوجته الفنانة مها أحمد، وابنيه "أحمد وعادل"، وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أحلى وأجمل أم في الدنيا، ربنا يخليكي لينا، إنتِ الضهر والسند الحمد لله".

من ناحية أخرى يستعد الفنان مجدي كامل للمشاركة في بطولة فيلم "عش الدبابير" ويشاركه البطولة رانيا يوسف، صلاح عبدالله.