محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الفنان مجدي كامل، بعيد الأم، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.
ونشر "كامل" مقطع فيديو للقطات تجمع زوجته الفنانة مها أحمد، وابنيه "أحمد وعادل"، وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أحلى وأجمل أم في الدنيا، ربنا يخليكي لينا، إنتِ الضهر والسند الحمد لله".
من ناحية أخرى يستعد الفنان مجدي كامل للمشاركة في بطولة فيلم "عش الدبابير" ويشاركه البطولة رانيا يوسف، صلاح عبدالله.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي كامل يهنئ زوجته بعيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.