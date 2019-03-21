فيديو| تضامنًا مع ضحايا حادثة نيوزيلندا.. سام نيل: السلام عليكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر النجم النيوزيلندي العالمي سام نيل مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أظهره داخل محل يملكه ابن شقيقه في نيوزيلندا بعدما قرر أن يعلق لافتة على واجهة المحل كُتب عليها "السلام عليكم" تحية منه للمسلمين في نيوزيلندا ومراعاة لشعورهم، بعد هجوم المسجدين الشهير بمدينة كرايست تشيرش.

علق سام قائلاً: "الآن من على نافذة محل ابن شقيقي في كرايست تشيرش، السلام عليكم، لافتةً جميلة لتحية المسلمين، وأملنا في ما هو قادم"، ولاقي الفيديو إعجاب الآلاف من متابعي النجم النيوزيلندي.

يذكر أن سام نيل كان من أول النجوم الذين حرصوا على تعزية شهداء حادث كرايست تشيرش الإرهابي والذي وقعت أحداثه يوم الجمعة الماضية وأسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

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