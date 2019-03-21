رامي عياش: الأم أجمل عطايا الرب

غرد الفنان، رامى عياش، عبر موقع التغريدات "تويتر"، للاحتفال بمناسبة عيد الأم، قائلا: "الأم أجمل عطايا الرب.. ينعاد على كل إم بالخير والصحة". ينعاد على كل إم بالخير والصحة".

وكان "عياش" طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "حابب"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ونالت الأغنية على إعجاب الجمهور، وحصدت العديد من ردود الفعل الإيجابية.

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