فيديو.. أبوالعروسة 115 يقترب من 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

حصدت الحلقة 115 من مسلسل "أبو العروسة"، نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، فور طرحها، حيث بلغت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة.

مسلسل أبو العروسة تدور أحداثه فى اطار اجتماعى كوميدى حول أسرة متوسطة 2 مليون مشاهدة.مسلسل أبو العروسة تدور أحداثه فى اطار اجتماعى كوميدى حول أسرة متوسطةالحال وتتعرض للعديد من المواقف الحياتية خاصة بعد زواج ابنتهم. يشارك في بطولة العمل كل من "سيد رجب، سوسن بدر، نيرمين الفقي، مدحت صالح، محمود حجازي" وغيرهم من النجوم.

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