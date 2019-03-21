أكدت شبكة "نتفلكس" التلفزيونية، أنه سيتم البدء بشكل رسمي في جزء جديد من فيلم الإثارة والتشويق الشهير "Bird Box"، على رغم أن مخرجة الفيلم، سوزان باير، كشفتمنذ فترة أنها لا تنوي إخراج جزء ثانٍ للفيلم.
يشارك في بطولة الفيلم كل منالنجوم: ساندرا بولوك وسارة بولسون
تدور قصة bird box، بعد نهاية العالم، حيث تحاول امرأة مع مجموعة أطفال، وهم معصوبو الأعين أن يشقوا طريقهم عبر أحد اﻷنهار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نهايته الغامضة.. جزء ثانٍ من فيلم التشويق والإثارة "Bird Box" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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