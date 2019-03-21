بعد نهايته الغامضة.. جزء ثانٍ من فيلم التشويق والإثارة "Bird Box"

أكدت شبكة "نتفلكس" التلفزيونية، أنه سيتم البدء بشكل رسمي في جزء جديد من فيلم الإثارة والتشويق الشهير "Bird Box"، على رغم أن مخرجة الفيلم، سوزان باير، كشفت

منذ فترة أنها لا تنوي إخراج جزء ثانٍ للفيلم.

يشارك في بطولة الفيلم كل منالنجوم: ساندرا بولوك وسارة بولسون

وجون مالكوفيتش ودانيال ماكدونالد وجاكي ويفر وتريفات رودس وماشين جان كيلي وروزا سالازارا وغيرهم.

تدور قصة bird box، بعد نهاية العالم، حيث تحاول امرأة مع مجموعة أطفال، وهم معصوبو الأعين أن يشقوا طريقهم عبر أحد اﻷنهار.

