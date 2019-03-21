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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ديزنى تشوق متابعيها بتريلر رسمي جديد لفيلم الأنيمشن "Toy Story 4" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى تريلر رسمي جديد للجزء الرابع من فيلم الأنيمشن Toy Story، المقرر عرضه المقرر يوم 21 يونيو المقبر فى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما كشفت الشركة عن بوستر للفيلم، العمل يدور حول محاولة وودى وبز فى السعى للعثور على الاهتمام الرومانسي لـWoody ، Bo Peep.
Toy Story 4
فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، ومن تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفاني فولسوم، سى أندرسون.
الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آني بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لوري ميتكالف، بوني هانت، جودي بنسون، لوري آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون.
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