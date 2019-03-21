شاهد.. نجل ليلى مراد يكشف قصة زواجه من سعاد حسني وردة فعل والدته

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 06:01 صباحاً - روى الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب قصة زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني وردة فعل والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد.

وقال زكي فطين عبد الوهاب إنه التقى الفنانة سعاد حسني أثناء دراسته في السنة الثانية بمعهد السينما، عندما كان يتدرب في فيلم “أهل القمة”، من إخراج زوجها السابق علي بدرخان، وبدأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما.

وخلال استضافته في برنامج “معكم منى الشاذلي” على فضائية CBC، كشف زكي فطين عن أن والدته، الفنانة ليلى مراد، رفضت زواجه من سعاد حسني، التي كانت نجمة كبيرة حينها، لكنها لم تتدخل في قراره.

وأضاف زكي فطين أن والدته أحبت سعاد حسني وأشادت بحساسيتها في الغناء، وظلت تحبها وتقدرها جدا إلى أن انفصلا.