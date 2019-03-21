كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 06:01 صباحاً - علقت الفنانة المصرية يسرا على احد الصور الرومانسية التي جمعتها مؤخرا بزوجها خالد سليم والذي ظهر وهو يحتضنها في عيد ميلادها.
وقالت يسرا، في مقابلة مع برنامج “mbc trending”، ان هذه الصورة من احلى الصور التي التقطتها مع زوجها خالد وتابعت “كانت لحظة مش محسوبة ومش معمولة”.
وكانت يسرا قد احتلفت منذ ايام بعيد ميلادها الـ 68 بحضور عدد من اصدقائها المقربين ووالدتها وزوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… ماذا قالت يسرا عن صورتها الرومانسية مع زوجها خالد سليم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.