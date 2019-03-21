شاهد… ماذا قالت يسرا عن صورتها الرومانسية مع زوجها خالد سليم!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 06:01 صباحاً - علقت الفنانة المصرية يسرا على احد الصور الرومانسية التي جمعتها مؤخرا بزوجها خالد سليم والذي ظهر وهو يحتضنها في عيد ميلادها.

وقالت يسرا، في مقابلة مع برنامج “mbc trending”، ان هذه الصورة من احلى الصور التي التقطتها مع زوجها خالد وتابعت “كانت لحظة مش محسوبة ومش معمولة”.

وكانت يسرا قد احتلفت منذ ايام بعيد ميلادها الـ 68 بحضور عدد من اصدقائها المقربين ووالدتها وزوجها.