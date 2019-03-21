شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. كريسى تيجان مع ابنتها فى شوارع هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً اعتادت عارضة الأزياء الشهيرة كريسى تيجان على الظهور بصحبة طفلتها لونا دائماً، وهو الأمر الذى تكرر خلال الساعات الماضية حيث ظهرت الموديل الشهيرة وزوجة المطرب العالمي جون ليجند مؤخراً فى شوارع هوليوود بغرض الشوبينج وتحمل ابنتها. تيجان لفتت الأنظار بهذا التصرف حيث أثنى متابعيها ممن شاهدوا الصورعلي اهتمامها بطفلتها دون اللجوء إلى مساعدة تحملها عنها مثلما تفعل أغلب نجمات هوليوود والمشاهير هناك. على جانب آخر تصدرت كريسى تيجان المواقع العالمية خلال الفترة الأخيرة حينما أعلنت عن دعمها الكامل للسيدات اللاتي يقمن بالرضاعة الطبيعية عبر حملتها التى أعلنت فيها وجوب القيام بالأمر وعدم اللجوء إلى أية وسيلة أخري للرضاعة لأن ذلك من شأنه التسبب فى ضرر للطفل عكس الرضاعة الطبيعية. Advertisements







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