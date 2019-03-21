بصورة.. ستيفاني صليبا تتذكر روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة تذكرت بها فعاليات كأس العالم التي حرصت على متابعتها في روسيا.

كتبت ستيفاني في تعليقها على الصورة: "تذكرت أيام المونديال، عندما كانت شوارع موسكو مليئة بمشجعين من جنسيات مختلفة والأجواء بالود والصداقة والتحدي، أفتقر هذا الوقت الجميل ولأنقل إليكم إحساسي هذا، وجدت هذه الصورة. ما هي أجمل الذكريات في حياتكم؟ هل لها علاقة بالطفولة أو أيام الدراسة أو ممكن برحلات أو أعياد ومناسبات؟".

يُذكر أن ستيفاني صليبا قدمت العام الماضي بطولة مسلسل "فوق السحاب" من تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز. ​