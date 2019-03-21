أشرف عبد الباقي يعرض مسرحيته في المنيا أواخر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان أشرف عبد الباقي البوستر الدعائي للعرض المسرحي "جريما في المعادي"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مروجًا لعرض المسرحية في محافظة المنيا على مسرح النصر.

علق أشرف علي البوستر قائلاً: "إن شاء الله هنعرض في المنيا من يوم ٢٧ وحتى ٣٠ مارس.. مسرحية كلها غلط عرض كوميدي بشكل مختلف تماما من تدريبي واخراجي".

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط" من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركة "وورك شوب للإنتاج الفني"، وترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب، ومدير المسرح رشدي سلامة، وأزياء هالة الزهوي، وديكور محمود سامي.