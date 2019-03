رانبير كابور وديبيكا بادوكون الأفضل في حفل الـ Zee Cine Awards وهذه قائمة الفائزين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:36 صباحاً - فاز نجما بوليوود رانبير كابور Ranbir Kapoor وديبيكا بادوكون Deepika Padukone في حفل Zee Cine Awards الذي عُقد مساء الثلاثاء 19 آذار/مارس 2019 بحضور باقة كبيرة من نجوم بوليوود.



وفيما قدّم الحفل النجمان Vicky Kaushal وLuka Chuppi، سرقت النجمة مادهوري ديكسيت Madhuri Dixit الأنظار، بعد تقديمها لفيلم " Hum Aapke Hain Kaun".



وحضر حفل الـ Zee Cine Awards: عليا بهات Alia Bhatt، ورانبير كابور Ranbir Kapoor، ورانفير سينغ Ranvir Singh، Vicky Kaushal، Janhvi Kapoor، Madhuri Dixit وغيرهم الكثير، بأجواء من الفرح والسعادة.



وقدّم بعض النجوم استعراضات راقصة مثل فارون دهاوان Varun Dhawan وKiara Advani و Ayushmann Khurrana ورانفير سينغ.



كما لفتت النجمة عليا بهات أنظار الحضور، بعد تقديمها وصلتها الراقصة مع النجم رانبير كابور على أنغام أغنية " Radha" من فيلم " Student Of The Year."



وهذه لائحة كاملة بأبرز الفائزين:



أفضل مخرج: سانجاي ليلا بهنسالي Sanjay Leela Bhansali عن فيلم Padmaavat



أفضل ممثلة: ديبيكا بادوكون في فيلم Padmaavat



أفضل ممثل: رانبير كابور في فيلم Sanju



أفضل ممثل من اختيار الجمهور: رانفير سينغ في فيلم Padmaavat



أفضل ممثل مساعد: Vicky Kaushalفي فيلم Sanju



أفضل ممثلة مساعدة: كاترينا كيف Katrina Kaif في فيلم Zero



أفضل أداء استثنائي لهذا العام: Ayushmann Khurrana



أفضل ممثل لأول مرة: Ishaan Khattar في فيلم Beyond the Clouds



أفضل ممثلة لأول مرة: Janhvi Kapoor في فيلم Beyond the Clouds



أفضل ممثل في دور سلبي: Tabu في فيلم Andhadhun



أفضل ممثل في دور كوميدي: Kartik Aaryan في فيلم Sonu Ke Titu Ki Sweety



أفضل مساهمة في السينما الهندية لهذا العام: Hema Malini



أفضل أيقونة للتغيير الاجتماعي لهذا العام: سونام كابور أهوجا Extraordinary Icon for Social Change