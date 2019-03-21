شاهد: شيرين تكذب شائعة حملها بطريقتها الخاصة على المسرح

أذاع برنامج mbc trending، تقريراً حول المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي أحيت حفلة في مهرجان ربيع الثقافة مع وليد الشامي وشيكان على مسرح خليج البحرين، قدمت فيها العديد من الأغاني التي اشتهرت بها بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد “نساي”.

وظهرت بفستانين الأول باللون الأحمر والثاني باللونين الأسود والرمادي. وكعاتها اختارت الفساتين الضيقة التي تظهر أنوثتها وجمالها.

وكعادتها مازحت شيرين جمهورها وتحدثت معهم بعفويتها المعهودة لتنفي أي شائعة حول حملها، حيث ظهرت وهي تعدو على المسرح لتقف وتضع يدها على بطنها وتخاطب الجمهور بقولها: “أنا مش حامل على فكرة.. الناس عايزيني ابقى حامل بالعافية”، لتضج القاعة بالضحك.

وكانت أنباء قد ترددت الفترة الأخيرة حول حمل شيرين من زوجها حسام حبيب إلا أنها كانت حريصة دائما على نفي هذه الشائعة وتأكيدها بأنها تتمنى أن يحصل هذا الأمر قريباً.