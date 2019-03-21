شاهد… احمد موسى يبكي على الهواء: “والدتي تركتني وعمري 19 سنه”

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 03:58 صباحاً - تحدث الإعلامي المصرية أحمد موسى عن عيد الأم خلال حلقة الامس من برنامجه “على مسئوليتي”، وتأثر عند الحديث عن والدته الراحلة.
وقال موسى باكيا إن والدته تركته وهو في سن التاسعة عشرة، وكان لا يزال طالبا في السنة الأولى بالجامعة، ويوم عيد الأم بالنسبة له بيكون يوم صعب.
ووجه “موسى” حديثه للجمهور وقال إن كل شخص لابد أن يعرف قيمة أمه وهو يراها كل يوم، ويقبل يديها ورأسها، أو حتى قدميها قائلًا: “اللي عنده أم يحافظ عليها وميزعلهاش أبدًا”.
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