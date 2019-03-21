ما الذي جمع جاكي شان وولي عهد دبي؟

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 03:58 صباحاً - يتواجد النجم الصينى العالمى جاكي شان فى دبى لتصوير عمل سينمائى جديد هناك. جاكي شان يصور حاليا فيلمه “Vanguard” للمخرج ستانلى تونج ، حيث أثنى شان على دبى، وتطورها ونجاحها فى الأونة الأخيرة فى استضافة أكبر الأفلام العالمية وحتى تجربته الشخصية فيلم “كونج فو يوجا”. الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، و رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبى، التقى النجم الصينى العالمى جاكى شان، وحرص على التقاط الصور التذكارية معه .

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