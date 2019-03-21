كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 03:58 صباحاً - كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أن ابنتها منى العتيبي كونها حامل لا تستطيع أن تخضع لأي خطوة تجميلية مع البنج لذلك خضعت ابنتها لحقن وجهها بالبوتوكس من دون إبر بنج بسبب حملها وتحملت أوجاع تقنية تكساس لتصل لما تريد.
وقالت الهام الفضالة في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “اليوم منى تتحمل الابرة بسم الله عليها لانها حامل ما يسوى تاخذ بنج بس سويت برافو عليك يا منى “.
بدورها علقت منى العتيبي وقالت: “انجاز عظيم انا متحملة بدون بنج” ثم استعرضت وجهها بعد البوتوكس.
جمهور الفنانة إلهام الفضالة انقسموا إلى نصفين بعضهم اعتبرها جرأة والآخر اعتبر أنها لا تحتاج أن تخضع لمثل هذه الخطوة خلال فترة الحمل فهي ليست بأمر مستعجل أو مهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… منى العتيبي ابنة الهام الفضالة بعد خضوعها لبوتوكس من دون بنج: “انجاز عظيم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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